الصيف يحب الذرة المشوى.. ولكن احذر من حساسيته تهدد الحياة

كتبت هند عادل

حساسية الطعام من المشاكل الصحية التى تحدث نتيجة تناول طعام معين لا يتقبله الجسم ويبدأ الجهاز المناعى فى مهاجمته كخطر على الجسم، وخلال فصل الصيف يعشق الكثيرون خاصة الأطفال تناول الذرة "المشوى"، ولكن قد يكون لذلك آثار صحية خطيرة فى حالة أن الشخص مصاب بحساسية من الذرة.

تحدث حساسية الذرة عندما يعامل الجسم الذرة عند تناولها كخطر ويبدأ فى إطلاق أجسام مضادة تسمى الغلوبولين المناعى ومضادات الهستامين، حسبما ذكر موقع "healthline".



أعراض الإصابة بحساسية الذرة تفاعلات الحساسية تجاه طعام مثل الذرة يمكن أن تختلف، قد يكون رد الفعل غير مريح لبعض الأشخاص، وقد يكون رد الفعل أكثر حدة وحتى تهدد الحياة. تظهر الأعراض عادة في غضون دقائق أو ما يصل إلى ساعتين بعد تناول منتجات الذرة أو الذرة ويمكن أن تشمل:

وخز أو حكة في الفم.

طفح جلدي.

صداع.

تورم في الشفاه أو اللسان أو الحلق أو الوجه أو أي أجزاء أخرى من الجسم.

صعوبة في التنفس مع الصفير أو احتقان الأنف.

الدوخة أو الإغماء.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء أو الإسهال.

الحساسية الشديدة.

يمكن أن يؤدى رد الفعل التحسسي الحاد للذرة إلى الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة، تشمل الأعراض:

فقدان الوعي.

نبض سريع وغير منتظم.

صدمة.

صعوبة في التنفس بسبب تورم الحلق والممرات الهوائية.

المخاطر الخفية لحساسية الذرة

إذا كان لديك رد فعل تحسسي للذرة فإن محاولة تجنبه في بعض الأحيان ليست كافية قد تكون منتجات الذرة مثل نشا الذرة مخبأة في الطعام أو تستخدم كمحليات في المشروبات. تأكد من قراءة جميع الملصقات الغذائية بعناية.

ومنتجات الذرة عادة ما توجد في العناصر التالية: