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الصحة تنفى شائعتى خصخصة منظومة التأمين الصحى أو إجبار الأطباء على الانتداب

السبت، 06 يوليه 2019 01:59 م
الصحة تنفى شائعتى خصخصة منظومة التأمين الصحى أو إجبار الأطباء على الانتداب وزارة الصحة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة الصحة بإجبار الأطباء على الانتداب تعسفيًا بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنها وقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام فى العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل وذلك على الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، مُشددةً على أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختيارى، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.

 

وأوضحت الوزارة، أن الطبيب الراغب فى التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحى الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفورى للأطباء العاملين خلال 24 ساعة.

 

وأضافت الوزارة، أنها بصدد توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى من الممكن أن تصل لـ22 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لتخصص كل طبيب، فضلًا عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى للمنظومة ببورسعيد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مٌوضحةً أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.


التامين الصحى ببورسعيد

مجلس الوزراء

خصخصة التامين

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