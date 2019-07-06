السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وذلك فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة على ستاد القاهرة، وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.
السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليومالسبت، 06 يوليه 2019 12:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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