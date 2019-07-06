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السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

السبت، 06 يوليه 2019 12:23 م
السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وذلك فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة على ستاد القاهرة، وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام. 


السيسى

الرئيس السيسى

مباراة مصر وجنوب افريقيا

بطولة الامم الافريقية

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