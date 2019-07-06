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السلطات التونسية تنتشل 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد

السبت، 06 يوليه 2019 10:16 م
السلطات التونسية تنتشل 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد قوات الأمن التونسى
أ ش أ

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نجحت السلطات التونسية في انتشال 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك بعد أيام من غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجرا.

 

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بـ"مدنين" المنجي سليم "انتشلت قوات الحرس البحري 12 جثة قبالة السواحل الجنوبية ويرجح أنهم كانوا على المركب الذي غرق منذ أيام وعلى متنه أكثر من ثمانين مهاجرا".

 

وأكد - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - انتشال ثلاث جثث نقلت لميناء بن قردان، في حين نقلت تسع جثث لميناء جزيرة جربة. وأوضح سليم أن الـ12 جثة هي: لامرأتين اثنين والبقية رجال تتراوح أعمارهم بين الـ20 والثلاثين عاما.

 

وكان قارب مطاطي على متنه 86 مهاجرا قد غرق قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية.

 


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