سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 04:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السجن 15 سنة لعامل بتهمة فرض السيطرة على المواطنين فى قصر النيل

السبت، 06 يوليه 2019 03:30 م
السجن 15 سنة لعامل بتهمة فرض السيطرة على المواطنين فى قصر النيل محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة عامل  بالسجن 15 سنة، لاتهامه بفرض السيطرة على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، بمساعدة أخرين، بقصر النيل. 
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي وفاطمة أحمد قنديل وأمانة سر عبد الله سلامه.
 
وجاء في أمر إحالة النيابة، قيام المتهم" علاء الدين. م" وأخرين باستيقاف المجني عليهم "كمال ح"، و"محمد و"، و" رمضان محمد" و" أحمد ق" و" مينا ج"، بأن اعترضوا طريقهم، وأشهروا سلاح أبيض وقاموا بتهديدهم، والتعدي عليهم بالضرب وبث الرعب في نفوسهم، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية بالطريق العام. 
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المواطنين، مفاداه تعرضهم للسرقة على يد أحد الأشخاص، وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهم الرئيسى، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والهاتف الخاص بالمجني عليه الأول، وبتفتيشه عثر بحوزته على حافظة النقود وبطاقة الجامعة ومتعلقات المجني عليه الثالث.

جنايات القاهرة

محكمة عابدين

عقوبة استعراض القوة

قصر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة