السجن 15 سنة لعامل بتهمة فرض السيطرة على المواطنين فى قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بفرض السيطرة على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، بمساعدة أخرين، بقصر النيل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي وفاطمة أحمد قنديل وأمانة سر عبد الله سلامه.

وجاء في أمر إحالة النيابة، قيام المتهم" علاء الدين. م" وأخرين باستيقاف المجني عليهم "كمال ح"، و"محمد و"، و" رمضان محمد" و" أحمد ق" و" مينا ج"، بأن اعترضوا طريقهم، وأشهروا سلاح أبيض وقاموا بتهديدهم، والتعدي عليهم بالضرب وبث الرعب في نفوسهم، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية بالطريق العام.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المواطنين، مفاداه تعرضهم للسرقة على يد أحد الأشخاص، وتمكن رجال المباحث، من ضبط المتهم الرئيسى، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والهاتف الخاص بالمجني عليه الأول، وبتفتيشه عثر بحوزته على حافظة النقود وبطاقة الجامعة ومتعلقات المجني عليه الثالث.