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الرى: مستمرون فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى

السبت، 06 يوليه 2019 05:00 ص
الرى: مستمرون فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى القناطر الخيرية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم تكليف المهندس محمد الصادق مدير عام رى القناطر بالاستمرار فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى مناسب يخدم كافة المواطنين والزائرين .

وانتهت  وزارة الرى من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدانا، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

وكان المهندس محمد الصادق مدير عام رى قناطر الدلتا قد أكد أن أسعار الحدائق فى القناطر الخيرية تتراوح من 5 الى 10 جنيهات، وبالنسبة لحديقة "عفلة" فقد تم رفع سعرها إلى 20 جنيه بعد التطوير، مشيراً إلى أنه يتم مراعاة الأسر بمعنى أن لو هناك أسرة عدد أفرادها كبير يتم أخذ قيمة تذاكر لـ 3 أفراد، بالإضافة إلى أن الأطفال لا يتم تحصيل قيمة تذاكر لهم.
 


الرى

حديقة عفلة

القناطر الخيرية

وزارة الرى

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