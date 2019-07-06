سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تمد مهلة إدخال التصويت التراكمى بمجالس إدارات شركات البورصة

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 ص
الرقابة المالية تمد مهلة إدخال التصويت التراكمى بمجالس إدارات شركات البورصة المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى رقم 4 لسنة 2019، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية بإدخال آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة، وذلك حتى نهاية 31 ديسمبر لعام 2019.
 
وقال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه فى إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية، وحماية صغار المستثمرين فى الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقمى 154، 155 لسنة 2018 بشأن وجوب قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعديل نظمها الأساسية والنص عل آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة.
 
وتابع النشار، تيسيراً على الشركات المعنية فقد تقرر مد المهلة الممنوحة للشركات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الأساسية وإدراج آلية التصويت التراكمى فى عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى وذلك حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019.
 

الرقابة المالية

التصويت التراكمى

اخبار الاقتصاد

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطبيق التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركات النقل

الخميس، 27 يونيو 2019 10:06 م

مصر للألومنيوم و"الحديد والصلب" تعتمدان التصويت التراكمى بمجلس الإدارة

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:35 م

تساؤلات عن عمومية "العربية للأسمنت".. لماذا رفعت الإدارة بدلات الحضور إلى 10800 دولار للجلسة الواحدة.. وما أسباب عدم تطبيق التصويت التراكمى لاختيار المجلس الجديد..وكيف تقرر توزيع أرباح رغم تآكل رأس المال العامل

الجمعة، 29 مارس 2019 11:37 ص

"اسمع كلامك أصدقك.. أشوفك أمورك أستعجب".."العربية للأسمنت" تتدعى الوضوح والشفافية وتتجاهل الأقلية.. "الرقابة" تلزم شركات البورصة بالتصويت التراكمى والشركة "مش فى دماغها".. والمساهم الرئيسى يحتكر الإدارة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بظوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بظوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

"اقتصاد هش".. كيف علقت بلومبرج على أزمات قطر؟.. الشبكة الأمريكية ترصد تراجع أعمال البنية التحتية فى الدوحة.. إنشاءات كأس العالم 2022 تعانى الركود وتتقلص 1.2 %.. وتوقعات بمزيد من الخسائر قبل استضافة المونديال

"اقتصاد هش".. كيف علقت بلومبرج على أزمات قطر؟.. الشبكة الأمريكية ترصد تراجع أعمال البنية التحتية فى الدوحة.. إنشاءات كأس العالم 2022 تعانى الركود وتتقلص 1.2 %.. وتوقعات بمزيد من الخسائر قبل استضافة المونديال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة