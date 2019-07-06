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الرئاسة: السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسى النقض والنيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 01:44 م
الرئاسة: السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسى النقض والنيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أداء حلف اليمين للقاضى عبد الله أمين محمود عصر رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

 

 وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، حيث تمنى لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.

 

ومنح الرئيس اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضى مجدى محمود طه أبو العلا رئيسة محكمة النقض السابق، والمستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذلاه من جهد وتفان فى تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكونا مثالًا فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.

 


السيسي

رئاسة الجمهورية

القضاه

محكمة النقض

النيابة الإدارية

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