"الخدمات الزراعية": حملات مكثفة بحقول الذرة لنشر الأصناف الجديدة

يواصل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، حملاته بالحقول الزراعية الصيفية لنشر الأصناف الجديدة للذرة الشامية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة .
وأضاف رئيس قطاع الخدمات ، أن هناك لجان للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول، مضيفا:أنه هناك لجان متابعة تعمل بالمررو على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة الصيفية .
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