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الجيش اليمنى يقتل عددا من عناصر مليشيا الحوثى فى الحديدة بينهم قيادى ميدانى

السبت، 06 يوليه 2019 06:47 م
الجيش اليمنى يقتل عددا من عناصر مليشيا الحوثى فى الحديدة بينهم قيادى ميدانى قوات من الجيش اليمنى
أ ش أ

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قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، بينهم قيادي ميداني، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

 

وذكر موقع (سبتمبرنت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية،اليوم السبت، أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والمليشيا عقب هجوم الحوثيين، وهو الأعنف منذ بدء سريان الهدنة الأممية، على مواقع الجيش في مدينة الحديدة.

 

وأفشلت قوات الجيش هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبّدها عددا من القتلى، وبينهم قائد الهجوم المدعو طالب سفيان، المكنى "أبو طالب السفياني"، كما أصيب عشرات آخرون.

 

وتصدت قوات الجيش الوطني، خلال اليومين الماضيين، لعدة هجمات لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع شرقي مدينة الحديدة، ومديرية الدريهي.

 

وتكبدت المليشيا خلال تلك الهجمات الفاشلة عشرات القتلى بينهم القيادي المدعو أبو حمزة الغرباني، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

 


اليمن

الحوثيون

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثى

الحديدة

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