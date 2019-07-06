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الجيش اليمنى يفشل تسللا لمليشيا الحوثى شمالى الضالع

السبت، 06 يوليه 2019 06:25 م
الجيش اليمنى يفشل تسللا لمليشيا الحوثى شمالى الضالع قوات الجيش اليمنى
أ ش أ

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أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم،السبت، تسللا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن عناصر من المليشيا حاولت التسلل من مناطق "هجار" و"سليم" باتجاه مواقع الجيش في التباب "السود" ومنطقة "قهوش" بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة.

 

وأضاف (سبتمبر نت) أن قوات الجيش اليمني قد أفشلت محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

 


اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

ايران

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