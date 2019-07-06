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الجيش الوطنى الليبى يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 ص
الجيش الوطنى الليبى يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس الجيش الليبى
أ ش أ

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، عن تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة.
 
وقال الجيش ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية ، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، مشيرا إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية ، حيث شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي ودرنة.
 
وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن هدف الجيش هو استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرة على النفط.
 
وأضاف حفتر إن الجيش الوطني الليبي لا يمكن أن يكون تاجرا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشددا على سعي الجيش للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات الإرهابية من عائدات النفط.
 
من جانب آخر ، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في جنوب طرابلس، منذ بدء المعارك مطلع أبريل الماضي ، إلى ما يقرب من ألف قتيل. 

ليبيا

طرابلس

الميليشيات المتطرفة

بنغازي

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