سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تنظم مؤتمرها الـ 22 بمطروح

السبت، 06 يوليه 2019 03:41 م
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تنظم مؤتمرها الـ 22 بمطروح مكتبة مطروح
مطروح – حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، تحت شعار "بناء البشر قاطرة التنمية" مؤتمرها السنوى الـ 22 هذا العام، بمكتبة مصر العامة، فى مدينة مرسى مطروح بعنوان "دور مرافق المعلومات فى بناء الإنسان المصرى" وذلك تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ضمن فعاليات "مطروح عاصمة الثقافة المصرية لهذا العام" وذلك خلال الفترة من 9 يوليو حتى 11 يوليو 2019.

ويشارك فى المؤتمر العديد من العاملين بمرافق المعلومات والأكاديميين بالجامعات والمعاهد المصرية وغيرها من أجل تبادل الأفكار والآراء والتجارب للمساهمة فى رفع أداء العمل وتطوير الأنشطة والخدمات الثقافية بتلك المؤسسات والمرافق الثقافية.

صرحت بذلك الدكتورة أمانى جمال مجاهد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، وأضافت بأنه تم اختيار موضوع مؤتمر هذا العام فى إطار برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق 2019-2022" والذى يأتى ضمن أهدافه الـ 5 بناء الإنسان المصرى.

وأوضحت "مجاهد" إنه سيصاحب المؤتمر معرضا ثقافيا وعدد من الفعاليات والزيارات الفنية والثقافية والاجتماعية، بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به محافظة مطروح وما تم من جهود وانجازات تنموية بهدف الارتقاء بمكانتها السياحية والثقافية.

 


محافظة مطروح

مكتبة مصر العامة

مؤتمر المكتبات

الجمعية المصرية للمكتبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة