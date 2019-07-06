الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات تنظم مؤتمرها الـ 22 بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تنظم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، تحت شعار "بناء البشر قاطرة التنمية" مؤتمرها السنوى الـ 22 هذا العام، بمكتبة مصر العامة، فى مدينة مرسى مطروح بعنوان "دور مرافق المعلومات فى بناء الإنسان المصرى" وذلك تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ضمن فعاليات "مطروح عاصمة الثقافة المصرية لهذا العام" وذلك خلال الفترة من 9 يوليو حتى 11 يوليو 2019.

ويشارك فى المؤتمر العديد من العاملين بمرافق المعلومات والأكاديميين بالجامعات والمعاهد المصرية وغيرها من أجل تبادل الأفكار والآراء والتجارب للمساهمة فى رفع أداء العمل وتطوير الأنشطة والخدمات الثقافية بتلك المؤسسات والمرافق الثقافية.

صرحت بذلك الدكتورة أمانى جمال مجاهد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، وأضافت بأنه تم اختيار موضوع مؤتمر هذا العام فى إطار برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق 2019-2022" والذى يأتى ضمن أهدافه الـ 5 بناء الإنسان المصرى.

وأوضحت "مجاهد" إنه سيصاحب المؤتمر معرضا ثقافيا وعدد من الفعاليات والزيارات الفنية والثقافية والاجتماعية، بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به محافظة مطروح وما تم من جهود وانجازات تنموية بهدف الارتقاء بمكانتها السياحية والثقافية.