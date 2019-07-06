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التوصل لهوية "أم" ألقت طفلتها بالشارع عقب ولادتها بالهرم.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 ص
التوصل لهوية "أم" ألقت طفلتها بالشارع عقب ولادتها بالهرم.. اعرف التفاصيل قتل - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية والدة طفلة حديثة الولادة تم العثور عليها، ملقاة بالشارع بمنطقة الهرم، حيث تم العثور على بيانات الأم، مكتوبة على تذكرة طبية، ملفوفة حول يد الطفلة.

كما تم العثور على بيانات الطبيبة التى أجرت عملية الولادة للأم، وجارى تكثيف التحريات، لضبط الأم المتهمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على طفلة بالشارع، بمنطقة المريوطية.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن أحد الأشخاص عثر على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بالشارع، ترتدى ملابسها، وملفوف عليها حقيبة بلاستيكية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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امن الجيزة

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