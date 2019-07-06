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التنمية المحلية: المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة للسرفيس

السبت، 06 يوليه 2019 11:57 ص
التنمية المحلية: المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة للسرفيس الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة لأسعار الركوب الخاصة بالسرفيس فى الخطوط الداخلية والخارجية بكل محافظة.

وأوضح قاسم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه المحافظين بتحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى المنتجات البترولية، على ألا تتخطى الزيادة فى التعريفة الجديدة نسبة 15%، مشيرًا إلى أنه تم تركيب "بانرات" فى المواقف وعلى السيارات بالتعريفة الجديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.


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