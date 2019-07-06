التعليم العالى تحذر من الترويج للكيانات الخاصة بمحيط مكاتب التنسيق

كتب ــ وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على التنسيق، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تعمل منذ اليوم الأول للقدرات بمحيط مكتب التنسيق؛ لمواجهة سماسرة التنسيق، موضحًا أنها تقوم بإجراءاتها القانونية حال القبض على أى شخص يحاول الترويج لكيانات خاصة سواء المختصة بالكورسات أو غيرها.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن أى شخص يتواجد فى محيط مكتب التنسيق للترويج لكيانات خاصة لا يلومن إلا نفسه، لأن أفراد الضبطية القضائية التابعين للوزارة منتشرين بمحيط مكتب التنسيق"، معلنا أن الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة بخلاف معامل الكليات بالجامعات التى حددتها.

وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، حتى 20 يوليو الحالى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة".