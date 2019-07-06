سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

التعرض لمبيدات مكافحة الآفات قد يزيد الاكتئاب لدى المراهقين

السبت، 06 يوليه 2019 12:57 م
التعرض لمبيدات مكافحة الآفات قد يزيد الاكتئاب لدى المراهقين اعراض الاكتئاب - صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نتائج أبحاث حديثة أن المراهقين الذين يتعرضون لمستويات عالية من المبيدات الحشرية قد يعانون بشكل متزايد من خطر نوبات الاكتئاب.

فقد قام فريق من الباحثين فى كلية الطب جامعة "واشنطن" بتتبع تطور نمو الأطفال الذين يعيشون بالقرب من الزراعة فى جبال الأنديز الإكوادورية منذ عام 2008.

وتعد الإكوادور ثالث أكبر مصدر للورود فى العالم، حيث يوجد الكثير من إنتاج الزهور بالقرب من منازل المشاركين، جنبا إلى جنب العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى وهو ما يستلزم استخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات.

ويتم رش الزهور بشكل روتينى بمبيدات حشرية من الفوسفات العضوى، والتى يُعرف أنها تؤثر على الجهاز "الكولينى البشرى"، وهو نظام رئيسى فى وظيفة الدماغ والجهاز العصبى.

الاكتئاب لدى المراهقين
الاكتئاب لدى المراهقين

وفحص الباحثون 529 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، ولاختبار مستويات التعرض للأطفال، قام فريق البحث بقياس مستويات إنزيم أستيل كولينستراز (AChE) فى الدم، حيث يعمل الفوسفات العضوى على تثبيط نشاط هذا الإنزيم .

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تثبيط إنزيم "كولينستراز" مرتبط بإزديات وتيرة سلوكيات القلق والاكتئاب لدى الفئران، كما اقترحت بعض الدراسات التى أجريت على البشر وجود مثل هذا الارتباط، ومع ذلك فإن تقييم التعرض لمبيدات الآفات فى الدراسات السابقة قد تم تأسيسه فقط من خلال التقرير الذاتى للتعرض وعدم استخدام التدابير البيولوجية.

وأكدت النتائج الحالية أن المراهقين الذين لديهم نشاط أقل من إنزيم أستيل كولينستراز الـAChE ، قد أظهروا المزيد من أعراض الاكتئاب التى تم تقييمها باستخدام أداة تقييم الاكتئاب الموحدة .


اعراض الاكتئاب

القلق

الجهاز العصبى

وظيفة الدماغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة