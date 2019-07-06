التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة فى حملة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها داخل محل بدون ترخيص، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل بدون ترخيص" لبيع الخردوات وألعاب الأطفال بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها.

تم مداهمة المحل وضبط مالكة وبتفتيشه عثر على 12000 قطعة من الألعاب النارية ومحدثات صوت "صاروخ" مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، نظراً لخطورته على الإقتصاد القومى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.