سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة فى حملة بالإسكندرية

السبت، 06 يوليه 2019 12:51 م
التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة فى حملة بالإسكندرية ألعاب نارية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف قطعة من الألعاب النارية محظور تداولها داخل محل بدون ترخيص، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل بدون ترخيص" لبيع الخردوات وألعاب الأطفال بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها.

تم مداهمة المحل وضبط مالكة وبتفتيشه عثر على 12000 قطعة من الألعاب النارية ومحدثات صوت "صاروخ" مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، نظراً لخطورته على الإقتصاد القومى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندرية

نيابة سيدى جابر

العاب نارية محظور تداولها

مدير امن الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرطة التموين بالإسكندرية تضبط ألعاب نارية فى محل غير مرخص

السبت، 06 يوليه 2019 11:52 ص

جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:19 م

تجديد حبس صاحب محل لعب أطفال 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب الألعاب النارية

الأحد، 30 يونيو 2019 12:04 ص

حبس صاحب محل ألعاب وسائق 4 أيام بتهمة التجارة فى الألعاب النارية بالساحل

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:42 م

ضبط 3 آلاف و900 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعهم بالأسواق بالفيوم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة