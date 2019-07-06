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التأمين الصحى تكشف طريقة استرداد نفقات العلاج خارج وحدات المنظومة

السبت، 06 يوليه 2019 04:34 م
التأمين الصحى تكشف طريقة استرداد نفقات العلاج خارج وحدات المنظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أنه للمؤمن علية حق استرداد تكاليف علاجة خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى تقديم الخدمة العلاجية.

 

وقالت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل: أن المنتفع علية أن يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذا التوقيت.

 

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.


التأمين الصحى

الصحة

خارج الوحدات

منظومه التامين الصحى

التامين الصحى الجديد

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