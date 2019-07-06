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البرلمان الايطالى يناقش حظر استخدام الحيوانات فى السيرك

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص
البرلمان الايطالى يناقش حظر استخدام الحيوانات فى السيرك نمور
رويترز

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 هاجمت أربعة نمور مروضها وقتلته في جنوب إيطاليا مما أثار دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك مع مناقشة البرلمان للأمر.
 
وقالت الشرطة إن مروض النمور البالغ من العمر 61 عاما تعرض للهجوم خلال التدريب.
 
واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الحيوان.
 
ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم وحثت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك.
 
وقالت الرابطة في بيان "يجب إنقاذ النمور... ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية".
 
ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.
 
وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون مما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.

نمور

إيطاليا

حقوق الحيوان

السيرك

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