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الاثنين.. الحكم على المتهمين فى شبكة الهجرة غير الشرعية أمام "جنايات طنطا"

السبت، 06 يوليه 2019 03:17 م
الاثنين.. الحكم على المتهمين فى شبكة الهجرة غير الشرعية أمام "جنايات طنطا" محكمة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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تصدر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، الاثنين المقبل، جلسة النطق بالحكم فى القضية رقم 10865لسنة 2018 جنايات مركز شبين الكوم والمقيدة برقم 3252لسنة 2018 كلي شبين الكوم، والمتهم فيها 9 متهمين كونوا شبكة للهجرة غير الشرعيه  لعدد من الدول العربية والأوروبية عن طريق دولة ليبيا.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين ايمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسي حسن عيسي، وأمانة سر المحمدي الباجوري.
 
والمتهمين هم كل من شعبان سلومة محمود عبد السلام وشهرته" شعبان الميت"، "حازم محمد عبد الله"، وشهرته"حازم العربي"، "ابراهيم محمود عبد الكريم"، عبد الرحمن محمود عبد الكريم"، " عاطف محمد السيد البطران"، "محمد عنتر عبد الله "هارب"، "ايمن طاهر ثابت"هارب"، حامد طاهر ثابت"هارب"، نصر الله طاهر ثابت"هارب" لقيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وإدارة جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض واستقطاب المجني عليهم والتحصل منهم على مبالغ ماليه ونقلهم على الحدود المصرية الليبية وعبور الحدود ومنها إلى دولة إيطاليا عبر البحر بواسطة قارب مطاطي يقل أكثر من 134شخص، ولقى معظم حتفهم غرقا.
 
كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال أحد المجني عليهم ووالد أحد المجني عليهم والذي لقى حتفه فى عرض البحر، وكشفوا أن المتهمين تركوهم فى عرض البحر مما ادى إلى غرق العديد منهم.
 
كان المستشار محمد حسن البواب المحامى العام لنيابة شبين الكوم الكلية قد قرر إحالة 9 متهمين لمحكمة جنايات طنطا الدائرة، وتداولت المحكمة القضية وقررت تأجيلها لجلسة بعد غدا الاثنين للنطق بالحكم.
 
 
 
 

محكمة جنايات طنطا

شبكه تهريب المهاجرين

عصابة اجراميه

تهريب المهاجرين

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