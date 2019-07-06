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الاتحاد الأفريقى ينشر توصيات ختام أعمال الدورة 35 لوزراء الخارجية الأفارقة

السبت، 06 يوليه 2019 03:21 م
الاتحاد الأفريقى ينشر توصيات ختام أعمال الدورة 35 لوزراء الخارجية الأفارقة نميرة نجم
كتبت – هناء أبو العز

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صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أن أهم التوصيات التى صدرت فى ختام أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ"35" للمجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة أمس فى نيامى النيجر، هى الانتهاء من اعتماد المقرر الخاص بالنظام الأساسى وتوقيع الإجراءات الخاصة بالوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) وهيكله الجديد.

 

"أودا - نيباد".

وأشارت فى بيان لها، إلى توصية المجلس باختيار غانا كمقر لسكرتارية اتفاقية التجارة من بين عدد من الدول تقدمت لاستضافة المقر هى اسواتينى وكينيا ومصر ومدغشقر.

وأضافت أن المجلس اعتمد ميزانية ٢٠٢٠ لمفوضية الاتحاد الأفريقى والأجهزة الأخرى كالمحكمة الأفريقية، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية للقانون الدولى.

وأشارت إلى اعتماد المجلس تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بتعزيز التصديق على اتفاقيات الاتحاد الأفريقى.

واعتماد المجلس القرار الخاص بتمويل الاتحاد وصندوق السلام الأفريقى.

وأفادت بإقرار المجلس تقرير لجنة الترشيحات الدولية فى المنظمات الدولية وتفويض لجنة المندوبين الدائمين لحل اى مشكلات عالقة تحتاج لحسم قبل عقد القمة القادمة.

وأكدت أن المجلس التنفيذى قد قام بإرجاء النظر فى الهيكل الجديد للمفوضية لاجتماعه القادم نظرا لعدم انتهاء لجنة المندوبين من دراستها.

 

وأوضحت أن المجلس قرر تأجيل انتخاب أربعة مرشحين كأعضاء فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،لعدم وجود تفويض من القمة للمجلس التنفيذى لإقرار الانتخابات ،وتعيين المنتخبين ،وبالتالى سيتم وضعها على جدول أعمال القمة القادمة مع تعديل الإجراءات لتسمح بالمجلس التنفيذى للاضطلاع بهذا الدور فى ضوء عقد قمة أفريقية سنوية واحدة بدلا من اثنتين.

 

 


الاتحاد الافريقى

نميرة نجم

اجتماع وزراء الخارجية الافارقة

محكمة العدل الدولية

قمة افريقية

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