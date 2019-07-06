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الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة أو التطوع

السبت، 06 يوليه 2019 02:51 م
الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة أو التطوع وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو تطوعًا لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجى جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

واشترطت الوزارة، وفقا لبيان اليوم، اجتياز الاختبارات أو المقابلات المقررة، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمين عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهم مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.

 


وزارة الاوقاف

اختبارات الاوقاف

تصريح خطابة

خطباء المساجد

شروط العمل خطيب مسجد

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