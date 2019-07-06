"الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة جديدة متطوعة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبات فى استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس ومعاونيهم فى التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، ولجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف.

وأكدت الوزارة، أنه يشترط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.