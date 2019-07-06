"الأوقاف" تصدر البيان الثانى للمحافظات الأكثر مبيعا فى مشروع صكوك الأضاحى

كتب إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانًا بالمحافظات التي حققت مائة صك فأكثر فى مشروع صكوك الأضاحى حتى تاريخه مع شكرنا وتقديرنا لجهودهم فى هذا المجال.

ورصد البيان الثانى مبيعات صكوك الأضاحى، حيث تصدرت محافظة القاهرة المبيعات بـ 796 صكا بقيمة 1432800 جنيه، و الغربية 746 صكا بقيمة 1342800 جنيه.

وفى المرتبة الثالثة جاءت محافظة البحيرة 701 صك بقيمة 1261800 جنيه، والجيزة 410 صكوك بقيمة 738000 جنيه، و الإسكندرية 325 صكا بقيمة 585000 جنيه.

وباعت محافظة الإسماعيلية 255 صك بقيمة 459000 جنيه، وبنى سويف 250 صك بقيمه 450000 جنيه، و الفيوم 194 صكا بقيمة 349200 جنيه، و المنيا 180 صكا بقيمة 324000 جنيه، و الدقهلية 173 صكا بقيمة 311400 جنيه، و القليوبية 170 صكا بقيمة 306000 جنيه، ودمياط 170 صكا بقيمة 306000 جنيه، و الشرقية 130 صكا بقيمة 234000 جنيه، و كفر الشيخ 128 صكا بقيمة 230400 جنيه، وأسيوط 100 صك بقيمة 180000 جنيه.