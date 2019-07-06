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الأزهر: انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وإعلان النتيجة بعد المراجعة

السبت، 06 يوليه 2019 05:56 م
الأزهر: انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وإعلان النتيجة بعد المراجعة طلاب الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بمراكز التصحيح العشرة على مستوى الجمهورية، وهي: ستة في الوجه البحرى (القاهرة، الشرقية،الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة) وأربعة فى الوجه القبلى (الأقصر،سوهاج، أسيوط، المنيا)، ولم ترصد أي شكاوى إهمال أو تقصير أو أى مخالفة من المراكز العشرة.
 
أشار الشيخ عبدالعظيم، فى تصريحات صحفية، إلى أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لم يحدد موعدًا لإعلان النتيجة، حتى يعطى أعضاء الكنترول الوقت الكافي الذي من شأنه أن يعود بالنفع على مصلحة أبنائنا الطلاب، من خلال مراجعة أوراق الإجابة مراجعة دقيقة، للتأكد من تصحيح جميع الإجابات.
 
وأوضح أنه سيتم مراجعة تجميع درجات الأسئلة من داخل الورقة وخارجها وهذه خطوات إضافية على أعمال الكنترول لإعطاء كل ذي حق حقه، مضيفًا أن الوقت يسمح للمراجعات المختلفة من عملية الرصد أو الاستخراج بما يضمن الشفافية والعدالة، موجهًا بشرى لطلاب الثانوية الأزهرية بأن ما ورد من أوراق إجابة مصححة وبعد مراجعتها ورصدها تبشر بالخير.
 
 

الثانوية الازهرية

موعد اعلان نتيجة الثانوية

الازهر الشريف

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

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