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الأزمة القلبية مرض يجب التعرف على أعراضه لإنقاذ نفسك

السبت، 06 يوليه 2019 08:30 م
الأزمة القلبية مرض يجب التعرف على أعراضه لإنقاذ نفسك الأزمة القلبية - أرشيفية
فاطمة ياسر

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يتعرض الكثيرون للإصابة بالأزمة القلبية دون علمهم بها، وأيضا قد تكون من أسباب التعرض للوفاة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الأعراض التى يجب توخى الحذر منها للإنقاذ الشخص، وذلك وفقا لموقع " healthline".

هناك العديد من الأعراض التى تحذر من الإصابة بالأزمة القلبية، والتى تعد جرس إنذار يجب الحذر منه، ومنها عدم القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعى أو جيد، ألم شديد في الجسم يصاحبه عدم انتظام فى ضربات القلب وتميل إلى السرعة، ويصاحب هذا الأمر شعور بالدوخة وعرق شديد وغزير، والرغبة الملحة بالغثيان، ويجب توخي الحذر من هذا الأمر.

وهنا يجب طرح سؤال مهم، وهو ما هى الأسباب المؤدية للإصابة بالأزمة القلبية؟.. أوضح التقرير الإجابة بوجود مشاكل القلب تعد من أبرز الأسباب كالإصابة بانسداد شرايين القلب، أو الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول بالدم وضغط الدم، كما أن التعرض والإصابة بعيوب خلقية في القلب تزيد من فرص الإصابة بهذا الأمر، كما أن الإصابة بالسمنة لها دور كبير فى زيادة نسبة الإصابة بالأزمة القلبية.

كما أشار التقرير إلى أن ضعف عضلة القلب يعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، نتيجة لعدم تدفق الدم بشكل جيد فى الجسم ويتسبب فى ذلك الأمر.

ونصح التقرير بضرورة تنظيم الجسم والحد من ارتفاع الكولسترول والسكر والضغط، والتخلص والقضاء على السمنة بشكل كبير.


الازمة القلبيه

مشاكل القلب

امراض القلب

اسباب الازمه القلبيه

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