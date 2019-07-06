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افتتاح أولى فعاليات جامعة الطفل فى أسوان بمشاركة 218 طالبا.. صور

السبت، 06 يوليه 2019 07:02 م
افتتاح أولى فعاليات جامعة الطفل فى أسوان بمشاركة 218 طالبا.. صور جانب من فاعليات حفل الافتتاح لجامعة الطفل باسوان
أسوان - صلاح المسن

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بدأت جامعة الطفل بأسوان اليوم أولى فعاليات البرنامج الدراسى للطلاب الجدد والقدامي، بضم 218 طفلا بهدف تنمية مدارك الأطفال وحثهم علي الفهم والابتكار، بحضورأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الجدد من الأطفال وأولياء أمورهم.
 
جامعة الطفل (1)
 
وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن جامعة الطفل هي برنامج دراسي ثابت وموحد ويتم تطبيقه في 34 جامعة حكومية وأهلية علي مستوي الجمهورية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ويستهدف هذا البرنامج الأطفال من سن 9 الي 15 عاما بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة. 
 
جامعة الطفل (2)
 
وقال الدكتور على عباس دندراوى منسق جامعة الطفل، أن مدة البرنامج الدراسى للطلاب القدامى والجدد تبلغ 12 يوما، ويتضمن تنظيم العديد من الزيارات لكليات الجامعة والتى تبدأ بزيارة كلية الطب ومستشفى أسوان الجامعى، للتعرف على الخدمات الطبية التى تقدمها للمرضى، ثم زيارة مركز بحوث الزلازل بمدينة أسوان  للتعرف علي كيفية التنبؤ بوقوع الزلازل، وأيضا زيارة المتحف النوبي والتعرف علي علم المصريات، يليه زيارة كلية هندسة الطاقة للتعرف علي انواع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تتميز بها أسوان.
 
جامعة الطفل (3)
 
وأضاف الدكتور علي عباس دندراوى، أن البرنامج يتضمن أيضا زيارة كليتي التربية والتربية النوعية والمشاركة في ورشة عمل عن الفن التشكيلي لدي الأطفال، وزيارة البوابة الإلكترونية ومركز المعلومات بجامعة أسوان للتعرف على كيفية إنشاء موقع وبريد إلكتروني، ثم تفقد معامل كليتي الزراعة العلوم والمعامل المختلفة بهما، وزيارة متحف النيل ثم المشاركة في ورشة عمل حول كيفية ابتكارمشروع إبداعى متميز.
 
جامعة الطفل (5)
 

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