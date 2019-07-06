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اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

السبت، 06 يوليه 2019 12:01 ص
اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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التأمين الصحى الشامل بمفهومة الكبير يعنى أن تتوفر مظلة تأمينية واسعة لكل مواطن مصرى على أرض الوطن مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات فى ظل دعم الدولة للخدمات الصحية.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا يشرح تعريف التأمين الصحى الشامل الجديد:

 

1- يعنى تكافل بين كل المصريين عشان مايبقاش فى حد فى مصر مش قادر يتعالج صح.

2- يعنى كل المصريين هايقدروا ياخدوا رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة.

3- يعنى تقدر تتعالج فين وعند مين وبسرعة.

4- يعنى تقدر تطمن على صحتك وصحة ومستقبل أسرتك كلها.


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