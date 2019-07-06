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اعتماد نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات

السبت، 06 يوليه 2019 12:59 م
اعتماد نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات الدكتور سعيد جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور سعيد جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات جامعة الازهر، نتائج جميع الشعب والفرق بالكلية، وقد بلغت نسبة النجاح فى الفرقة الأولى شعبة أصول الدين 70%، بينما بلغت نسبة النجاح فى الفرقة الثانية شعبة أصول الدين 87%، وفى الفرقة الثالثة شعبة التفسير بنسبة 90%، وفى الفرقة الثالثة شعبة الحديث 92%، وفى الفرقة الثالثة شعبة العقيدة بنسبة 95%، وفى الفرقة الرابعة شعبة العقيدة بنسبة 87%، والفرقة الرابعة شعبة التفسير بنسبة 77%، والفرقة الرابعة شعبة الحديث بنسبة 73%.

بينما بلغت نسبة النجاح فى الفرقة الأولى شريعة إسلامية بنسبة 82%، والفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية بنسبة 78%، والفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية بنسبة 83%، والفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية بنسبة 75%، بينما بلغت نسبة النجاح فى الفرقة الأولى شعبة اللغة العربية بنسبة 89%، والفرقة الثانية شعبة اللغة العربية بنسبة 95%، والفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بنسبة 94%، والفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية بنسبة 80%.

وأرسلت لإدارة الجامعة للمراجعة، ثم الاعتماد من قبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وسيتم إعلانها عقب الاعتماد من قبل رئيس الجامعة، وقد أثنى جمعة على مجهودات رؤساء الكنترولات وجميع أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فيهما والذين قاموا بتصحيح المواد، وأتوا بها إلى الكنترولات فى الوقت المحدد، مما كان له الأثر الكبير فى الانتهاء من رصد جميع مواد بالكلية وظهور النتائج فى الموعد المحدد.

وأجرى مؤمن متولى، أمين عام جامعة الأزهر، زيارة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات للوقوف على احتياجات الكلية من حيث أعداد الطالبات وأجهزة الحاسب الآلى وماكينات التصوير والطباعة، واحتياجات المدينة الجامعية، ورافقه الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الالكترونى، ومنى ماهر مديرة مركز المعلومات بالجامعة.

 


جامعة الازهر

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