سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 11:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

اعتماد نتائج كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة

السبت، 06 يوليه 2019 11:04 ص
اعتماد نتائج كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة اعتماد نتائج كلية أصول الدين والدعوة جامعة الازهر بالمنصورة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور سعد شلبى عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الازهر نتيجة الفرقة الأولى بالكلية، وتم إرسال النتيجة إلى إدارة الجامعة للمراجعة اليوم، ثم الاعتماد من قبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة عقب الاعتماد من قبل رئيس الجامعة، كما اعتمدت نتيجة الفرقة الرابعة بجميع الشعب "التفسير، والحديث، والعقيدة، والدعوة الإسلامية"، كما سيتم اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة غدًا.

وأشاد عميد كلية أصول الدين والدعوة، بمجهودات رئيسى الكنترولين وجميع أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فيهما والذين قاموا بتصحيح المواد، وأحضروها إلى الكنترولات فى الوقت المحدد، مما كان له الأثر الكبير فى الانتهاء من رصد جميع مواد هاتين الفرقتين.

جدير بالذكر أن آخر يوم فى الامتحانات بالكلية كان يوم 24 يونيو الماضى.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية اصول الدين

المنصورة

اصول الدين المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر ينتهون من 16 مشروع تخرج

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:49 م

القومية للإنتاج الحربى تختار مشاريع متميزة لأساتذة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:20 م

جامعة الأزهر: 300 مشارك من خارج مصر بمؤتمر «التعليم العالى بأفريقيا»

الأحد، 30 يونيو 2019 12:12 م

صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة ضمان الجودة والتدريب بفرع أسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 01:45 م

جامعة الأزهر تكشف أهم محاور مؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا

الخميس، 27 يونيو 2019 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. كيف تستمتع بمصيفك على شاطئ العريش بأقل الأسعار؟

صور.. كيف تستمتع بمصيفك على شاطئ العريش بأقل الأسعار؟

اعرف الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اعرف الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة