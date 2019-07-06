اعترافات عصابة "ضباع الجبل" بعد القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 6 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بحيازة 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، أنهم يستخدمون المضبوطات فى حراسة المزارع والأراضى بالمنطقة الصحراوية والجبلية بالعياط.

وأضاف المتهمون، أنهم يستخدمون الأسلحة المضبوطة بحوزتهم أيضا، فى ارتكاب بعض الجرائم، مثل السرقة بالإكراه، بالإضافة إلى استخدامها فى الدفاع عن أنفسهم، خلال الاتجار بالمواد المخدرة.

واستنادا لتحريات رجال المباحث، واعترافات المتهمين، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمون، الذين كانوا يشكلون مصدر خطورة على مواطنى العياط، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم أحمد صبحى رئيس مباحث العياط، تفيد اتخاذ عدد من العاطلين، السابق اتهامهم فى ارتكاب عدد من الجرائم، للمنطقة الصحراوية، مأوى لهم، وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص.

ومن خلال إعداد عدة أكمنة، وانتشار رجال المباحث، بمحيط المنطقة الصحراوية، التى يتردد عليها المتهمين، تمكن النقيبان محمد مصباح، وباسم هنداوى، من القبض على كلا من "عرفات.ع.م" عاطل، بحوزته بندقية الية، و5 خزن، بالإضافة إلى 55 طلقة بدون ترخيص، وتبين أنه متهم فى قضية قتل وحيازة سلاح، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، كما تبين أنه سابق اتهامه فى 6 قضايا اقتحام مركز العياط، واقتحام محكمة العياط، ووسرقة محل سلاح، وسرقة منزل، وإطلاق نار على مركز شرطة العياط.

و"سيد.ا.ع" شهرته "حركش" بحوزته بندقية الية، و5 خزن، و55 طلقة بدون ترخيص، ومتهم فى 10 قضايا سرقة ومخدرات، وضرب وتبديد، و"محمد.ع.إ" شهرته "حماده" بحوزته بندقية خرطوش، و4 طلقات، سابق اتهامه فى قضية شروع فى قتل، و"جمال.س.ا"عاطل سابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"إبراهيم.ا" عاطل، و"مسعد.ث" عاطل.

وتم ضبط المتهمون، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.