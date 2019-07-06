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استقبال وفحص 19 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى بالقليوبية

السبت، 06 يوليه 2019 07:40 م
استقبال وفحص 19 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى بالقليوبية جانب من المبادرة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن نقاط الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى للسيدات بالمحافظة، استقبلت 18940 سيدة فى 4 أيام حتى الآن من إجمالى المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة  المصرية والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، فى بيان أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة فى كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتى تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم فى الشفاء العاجل.

وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

ومن ناحيته أكد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدى عبد العظيم المشرف العام على الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.


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صحة القليوبية

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