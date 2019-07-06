استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين

أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن نحو 64% من المواطنين الروس راضون عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، كما أجاب حوالي 72% بشكل إيجابي على سؤال عن ثقتهم ببوتين ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
ووفقا للاستطلاع، فقد قيم المشاركون فيه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف والحكومة الروسية بـ 36.3% و40.9% على التوالي، فيما أجاب 35.9% من الروس بالإيجاب على سؤال عن الثقة برئيس الوزراء بالإيجاب.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 35% من المواطنين يثقون بـ أداء زعيمي الحزبين الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، والشيوعي الروسي، غينادي زوغانوف، لكل منهما، فيما حصل زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف على ثقة 28.8% من المشاركين في الاستطلاع.
وطرح معدو الاستطلاع السؤال التالي: "إذا كنا نتحدث عن السياسيين، فمن تثق به، ومن لا تثق به، في حل قضايا الدولة المهمة"؟ وكان ينبغي على المجيبين أنفسهم ذكر من هي الشخصيات السياسية.
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