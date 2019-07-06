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استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين

السبت، 06 يوليه 2019 04:34 ص
استطلاع: 64% من الروس يؤيدون نشاط بوتين بوتين
وكالات

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أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، أن نحو 64% من المواطنين الروس راضون عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، كما أجاب حوالي 72% بشكل إيجابي على سؤال عن ثقتهم ببوتين ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
ووفقا للاستطلاع، فقد قيم المشاركون فيه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف والحكومة الروسية بـ 36.3% و40.9% على التوالي، فيما أجاب 35.9% من الروس بالإيجاب على سؤال عن الثقة برئيس الوزراء بالإيجاب.
 
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 35% من المواطنين يثقون بـ أداء زعيمي الحزبين الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، والشيوعي الروسي، غينادي زوغانوف، لكل منهما، فيما حصل زعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف على ثقة 28.8% من المشاركين في الاستطلاع.
 
وطرح معدو الاستطلاع السؤال التالي: "إذا كنا نتحدث عن السياسيين، فمن تثق به، ومن لا تثق به، في حل قضايا الدولة المهمة"؟ وكان ينبغي على المجيبين أنفسهم ذكر من هي الشخصيات السياسية.
 
 

بوتين

الرأي العام الروسي

روسيا العادلة

سيرغي ميرونوف

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