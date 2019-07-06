استطلاعات رأى ترجح فوز ائتلاف رئيس وزراء اليابان بأغلبية قوية فى الانتخابات

طوكيو (رويترز)

أظهرت نتائج استطلاع رأى، اليوم السبت، أن ائتلاف رئيس الوزراء شينزو آبى فى سبيله للفوز بأغلبية قوية فى انتخابات مجلس المستشارين المقررة فى 21 يوليو الجارى، وأن مساعى آبى الرامية إلى تعديل الدستور السلمى للبلاد قد تنتعش إذا حقق عدد كاف من حلفائه الفوز أيضا.

وأفاد الاستطلاع الذى أجرته وكالة كيودو للأنباء، يومى الخميس والجمعة، أن من المتوقع فوز الحزب الديمقراطى الحر وشريكه فى الائتلاف كوميتو بأكثر من 63 مقعدا أى غالبية المقاعد التى يجرى التنافس عليها وعددها 124. وأشار الاستطلاع إلى احتمال فوزهما بعدد يصل إلى 77 مقعدا.

وأظهرت استطلاعات أخرى، منها اثنان أجرتهما صحيفتا أساهى وسانكى، أن أمام حزبى ائتلاف آبى فرصة جيدة للفوز بغالبية المقاعد فى تلك الانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس المستشارين كل ثلاثة أعوام وتبلغ فترة العضو المنتخب ستة أعوام، وفاز الحزب الديمقراطى الحر بغالبية ساحقة فى انتخابات عام 2013 لكنه كان أقل حظا فى انتخابات عام 2016.

ويسلط آبى الضوء على دعوته لتعديل دستور ما بعد الحرب ليعزز شرعية قوات الدفاع الذاتى اليابانية وهو الاسم الذى يطلق على الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القوى المؤيدة لتعديل الدستور بحاجة للفوز بعدد 85 من المقاعد التى يجرى التنافس عليها حتى تحصل على أغلبية الثلثين.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثى عدد أعضاء غرفتى البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وغالبية أصوات الناخبين فى استفتاء عام.