ارتفاع قطاع الاتصالات بالبورصة وحيداً بنسبة 3% متأثرة بصفقة جلوبال

كتب هانى الحوتى

ارتفع قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، وحيداً خلال جلسات الأسبوع الماضى بعد صعوده بنسبة 3%، متأثرة بموافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شراء فيون لشركة جلوبال تليكوم القابضة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة، بنسبة انخفاض 4.8%، أعقبه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.7%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.6%، فقطاعى السياحة والترفيه والكيماويات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%.

فيما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.8%، ثم قطاعى البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.7%.

يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.