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ارتفاع قطاع الاتصالات بالبورصة وحيداً بنسبة 3% متأثرة بصفقة جلوبال

السبت، 06 يوليه 2019 09:30 ص
ارتفاع قطاع الاتصالات بالبورصة وحيداً بنسبة 3% متأثرة بصفقة جلوبال البورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، وحيداً خلال جلسات الأسبوع الماضى بعد صعوده بنسبة 3%، متأثرة بموافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شراء فيون لشركة جلوبال تليكوم القابضة.
 
وتصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة، بنسبة انخفاض 4.8%، أعقبه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.7%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.6%، فقطاعى السياحة والترفيه والكيماويات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%.
 
فيما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.8%، ثم قطاعى البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.7%. 
 
يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.
 

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