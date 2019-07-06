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اتحاد الغرف العربية: قناة السويس والبحر الأحمر شرايين حيوية للتجارة الدولية

السبت، 06 يوليه 2019 10:35 ص
اتحاد الغرف العربية: قناة السويس والبحر الأحمر شرايين حيوية للتجارة الدولية قناة السويس - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن قناة السويس والبحر الأحمر وخليج عمان، والمنطقة العربية تٌشكل شرايين حيوية على صعيد تعزيز التجارة الدولية حيث تمر أكثر من 30% من هذه التجارة عبر هذه الممرات .

وأشار حنفى، خلال مشاركته فى القمة الاقتصادية العربية البريطانية التى تعقد فى لندن، إلى أن معظم الدول العربية بدأت فى تطوير خدماتها اللوجستية، وان هذا أمر عظيم وفى غاية الأهمية، على صعيد تطوير وتحسين موضوع سلاسل التوريد، الأمر الذى من شأنه أن يجعل تلك البلدان تلعب دورًا إقليميًا ودوليًا ناجحًا على صعيد تعزيز التعاون الدولى.

وقال حنفى، إنه لا يجب التعامل مع الأسواق العربية كأسواق عاديّة بل كسوق كبيرة، كما لا يجب أن يتم التعامل مع البلدان العربية كل دولة على حدا بل يجب التعامل معها كمجموعة موحدة ومتكاملة، وذلك بما يجعل من البلدان العربية حليف استراتيجى لبريطانيا ولكافة البلدان الأوروبية، وبذلك تتطوّر العلاقة وتنتقل من مجرّد علاقة قائمة على الاستيراد والتصدير إلى شراكة استراتيجية.

وشدد حنفى على أنه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، فإن هناك جهود جبّارة تبذل من جانب البلدان العربية من أجل مواكبة التحولات التى أفرزتها هذه الثورة، وان بالفعل هناك عدد من تلك البلدان حققت قفزة مهمّة على هذا الصعيد، حيث باتت دول الخليج العربى وعدد لا يستهان به من البلدان العربية مختلفة عمّا كانت عليه فى الماضى.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن قطاع اللوجستيات شهد تطوّرا هائلا فى العالم العربى، وذلك بما يتماشى مع مشروع "طريق الحرير" الضخم الذى بدأت الصين بتنفيذه بمبادرة من الرئيس الصينى تشى جين بنغ وأنّ بيئة الأعمال تطوّرت بشكل كبير فى العالم العربى وان العديد من البلدان العربية وضعت خططا استراتيجية طويلة الأمد، وقد حققت إنجازات بارزة على صعيد تنفيذ هذه الخطط، وهذا يبرز جليّا من خلال التقارير الدوليّة التى تشيد بمناخ الأعمال فى هذه الدول.

 


اتحاد الغرف العربية

التجارة الدوليّة

قناه السويس

الممرات الدوليه

عبور السفن

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