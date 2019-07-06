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إيهود بارك يطلق اسم "إسرائيل الديمقراطية" على حزبه الجديد

السبت، 06 يوليه 2019 07:08 م
إيهود بارك يطلق اسم "إسرائيل الديمقراطية" على حزبه الجديد ايهود بارك
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود بارك عن اسم حزبه الجديد الذي كشف عن تشكيل منذ أسبوعين، حيث أطلق عليه اسم "إسرائيل الديمقراطية".

وقال "بارك" عبر حسابه الشخصي على موقع "تـويتر"، إن إسرائيل تعيش لحظات فارقة فى الديمقراطية ومن أجل أمل جديد ففد تم تشكيل حزب جديد أطلقنا عليه اسم إسرائيل الديمقراطية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق "ايهود بارك " العودة مرة أخرى لمعترك السياسة بعد عامين من اعتزاله أنه سيحصل على 6 مقاعد فى الانتخابات التى ستجرى فى سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليسار فى إسرائيل الأقرب إلى تشكيل الحكومة بنسبة 62 % مقابل 38 % لصالح اليمن الذى يتزعمه حزب الليكود برئاسة بينامين نتنياهو الذى حصل على 36 مقعدا فى انتخابات الكنيست الأخيرة .

 

 


إسرائيل

تل ابيب

اسرائيل الديمقراطية

ايهود بارك

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