إيران تنفى احتجاز ناقلة نفط بريطانية فى الخليج

(رويترز)

نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، عن مصادر لم تسمّها، نفى إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية فى الخليج، واصفة إياها "بالمفبركة".

وأفادت بعض التدوينات على تويتر بأن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياجر) التى ترفع العلم البريطانى جرى احتجازها فى الخليج.

وكان قائد فى الحرس الثورى الإيرانى، هدد أمس الجمعة، باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة فى جبل طارق يوم الخميس الماضى، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا فى انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبى.