إقبال على اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية و النوعية بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

شهد اليوم الأول لاختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية فى جامعة أسوان، إقبالا ملحوظا من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليتين.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى بيان، أن اختبارات القدرات بدأت اليوم وتستمر حتى يوم 20 يوليو الحالى، بهدف اكتشاف مواهب وقدرات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية أو قسمى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات اليوم بلغ 150 طالبا وطالبة، حيث تم إجراء لهم اختبارات الكشف الطبى وقياس الطول حيث يشترط ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، وألا يقل طول الطالبة عن 155 سم، وسوف يتم استكمال باقى الاختبارات البدنية والمهارية والمعرفية لهم خلال اليومين المقبلين حيث تبلغ مدة الاختبارات ثلاثة أيام متتالية لكل طالب وطالبة .

وأضاف الدكتور راضى عبد المجيد عميد كلية التربية النوعية، أن الطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى يليه حضور عدد من الاختبارات الفنية لقياس موهبة الطالب، منها اختبارات فى التصميم والرسم والذكاء والمعلومات العامة بالنسبة لقسم التربية الفنية واختبارات فى الاستماع والذكاء والمعلومات بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بقسم التربية الموسيقية.