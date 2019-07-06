إقالة محافظ البنك المركزى التركى وتعيين نائبه بدلا منه

رويترز

أظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وعينت نائبه بدلا منه.

وذكر المرسوم أنه تمت إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.