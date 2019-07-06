الرئيسية أخبار عالمية إقالة محافظ البنك المركزى التركى وتعيين نائبه بدلا منه السبت، 06 يوليه 2019 04:48 ص اردوغان رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وعينت نائبه بدلا منه. وذكر المرسوم أنه تمت إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه. تركيا محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا مراد أويسال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة البنك المركزى التركى: عجز المعاملات الجارية لتركيا 813 مليون دولار فى يناير الإثنين، 11 مارس 2019 09:58 ص البنك المركزى التركى يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 24% بعد تراجع التضخم الأربعاء، 16 يناير 2019 05:07 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة 15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!! اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات المزيد من Trending Plus
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