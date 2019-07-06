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إغلاق وتشميع 7 منشأت طبية بسوهاج من بينها بنك دم بدون ترخيص

السبت، 06 يوليه 2019 01:29 م
إغلاق وتشميع 7 منشأت طبية بسوهاج من بينها بنك دم بدون ترخيص تشميع مركز بالشمع الاحمر
سوهاج محمود مقبول

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قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إغلاق وتشميع بنك دم تابع لإدارة سوهاج الصحية، وذلك لمخالفة قوانين واشتراطات التراخيص، وتم إغلاق 6 منشأت طبية بقرية السلامونى بإدارة أخميم الصحية.

جاءت الحملة ضمن حملات التفتيش التى يتم تنفيذها بمعرفة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، من خلال فريق ضم الدكتورة سماح عز الدين وإسلام هشام والدكتور عبدالعزيز عفت وبركات أحمد مسئولى العلاج الحر بالمديرية حيث تم إغلاق 6 منشآت طبية منهم 3 عيادات و3 معامل وذلك لعدم الترخيص ولمخالفة القوانين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية مستمرة فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية ولأحكام الرقابة عليها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المرضي.

 
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