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إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو

السبت، 06 يوليه 2019 10:52 ص
إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو الوفد المصرى خلال مشاركته بالاجتماع
كتب وائل ربيعى

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تلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

وأشار التقرير إلى مشاركة وفد مصر برئاسة الدكتورة سوزان خليف، فى فعاليات اجتماع المجلس التنفيذى والجلسة الثلاثين للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو بباريس خلال الفترة من 24 يونيو الماضى إلى 3 يوليو الجارى، بمشاركة وفود أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى مراقبين من الهيئات الدولية المختلفة، بحضور كيو سينج نائب المدير العام لليونسكو.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تقرير المكتب التنفيذى العام، وتقارير اللجان الدولية الفرعية، والأنشطة العامة للجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات، وكذلك مناقشة الاقتراحات الخاصة بالعقد العالمى للتنمية المستدامة لعلوم المحيطات والذى أطلقته الأمم المتحدة ليكون خلال الفترة من 2021- 2030، وقد تولت اللجنة الدولية لعلوم المحيطات (IOC) هذه المهمة، وتم اختيار 19 خبيراً على مستوى العالم على أساس الكفاءة والخبرة ومنهم الدكتورة سوزان خليف للمشاركة فى إعداد البرنامج التنفيذى لهذا العقد.

وأوضح التقرير، دعم أعضاء اللجنة الدولية لعلوم المحيطات مصر فى تنظيم مؤتمر "عموم أفريقيا للتنمية المستدامة 2030"، والذى من المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2020، بمشاركة أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، والذى ينظمه المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمشاركة اللجنة الأفريقية الفرعية المنبثقة من اللجنة الدولية للمحيطات.

وأضاف التقرير أنه تم إعادة إجراء انتخابات عضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو الأربعاء الماضى، وقد تم إعادة انتخاب مصر لعضوية هذا المجلس.

 


التعليم العالى

اللجنة الدولية لعلوم المحيطات

اليونيسكو

علوم المحيطات

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