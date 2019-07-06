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إصابة 6 أشخاص فى انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل مقهى بميت غمر

السبت، 06 يوليه 2019 01:46 ص
إصابة 6 أشخاص فى انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل مقهى بميت غمر اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أصيب ستة أشخاص بإصابات مختلفة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى بناحية ميت غمر.
 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مقهى بمنطقة غرب الجزيرة بمدينة ميت غمر.

 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ستة أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي ميت غمر لتلقى العلاج، وتم استقبال عبد الرحمن سلامة 22 سنة مصاب بجروح بالقدمين والوجه، محمد عبد النبى سلامة 22 سنة مصاب بجروح بالساق والقدم والزوجة، ياسر صبحى السيد 32 سنة مصاب بحروق بالقدمين، يحيى حسب النبى 40 سنة مصاب بحروق فى الوجه والبطن ، وكمال احمد السعيد 33 سنة مصاب بحروق فى القدم والوجه، وعاطف موسي النشار 40 سنة مصاب بحروق فى الوجه والذراعيين، وجار تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

الدقهلية

أخبار الحوادث

انفجار اسطوانه بوتاجاز

مركز ميت غمر

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