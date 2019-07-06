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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مركبتى توكتوك بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 10:29 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مركبتى توكتوك بأسيوط توك توك -ارشيفية
اسيوط _ هيثم البدري

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم مركبتى توكتوك بقرية نجع زريق التابعة لمركز البدارى، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط  الجامعى.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم بين مركبتى توكوتوك بقرية نجع زريق التابعة لمركز البدارى بدائرة المركز.
 
أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين لمستشفى البدارى المركزى، ورفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
 

حوادث اسيوط

تصادم توكتوك

مركز البدارى

مستشفي البدارى المركزى

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