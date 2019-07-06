إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 10 بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 10 بطريق "رأس غارب - الغردقة" وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تجاه الحاث لنقل المصابين.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم الي مستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج.