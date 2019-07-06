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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توكوتوك بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 02:46 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توكوتوك بأسيوط اسعاف - ارشيفية
اسيوط _ هيثم البدري

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توكتوك بقرية العقال البحرى بمركز البدارى، وتم نقل المصابين إلى مستشفي البدارى المركزى.

وكان العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدارى  يفيد ورود بلاغ  من أهالى قرية العقال البحرى بمركز البدارى يفيد بإنقلاب توكتوك على طريق "أسيوط - سوهاج " الزراعى  بدائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن  إصابة كلا من "أحمد . إ" 33 سنة بنزيف بالأنف وكدمات بالجسم، و " وليد . ح . أ " 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و " ياسر . أ . ع " 15 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدارى المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 


حوادث اسيوط

انقلاب توكتوك

قرية العقال البحرى

مركز البدارى

مستشفى البدارى المركزى

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