إصابة 3 أشخاص جراء الفيضانات العارمة فى شمال غرب باكستان

إسلام آباد /أ ش أ/

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى أدت إلى انهيار أربعة منازل وجرفت العديد من السيارات فى منطقة "دير" العليا بإقليم "خیبر بختونخوا" شمال غرب باكستان.

وذكرت قناة (سما تى في) الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "بيشاور" بعد تلقيهم رعاية طبية أولية فى منطقة دير العليا، مشيرة إلى أن الفيضانات أدت أيضا إلى تدمير محاصيل زراعية وغلق إحدى الطرق الرئيسية بالمنطقة؛ ما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من السائحين.

وكانت هيئة إدارة الكوارث المحلية قد أصدرت لعدة مناطق تحذيرا من إمكانية حدوث فيضانات عارمة من بينها منطقة "دير" العليا خلال موسم الأمطار الموسمية.