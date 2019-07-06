إصابة شخصين فى حادث سير على الطريق الزراعى بمدينة ناصر بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أصيب شخصان اليوم السبت فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية شريف باشا على الطريق الزراعى بنى سويف مدينة ناصر.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعى شمال مدينة بنى سويف حيث دفع مرفق بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمود سيد سلطان25 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد فؤاد رزق 47 سنة اشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليسر ويسكانا عزبة بلبل بمدينة بنى سويف لإستكمال العلاج.