إصابة ربتى منزل بجراح فى مشاجرة.. وعقرب تلدغ شابا في مركز الداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيبت سيدة مسنة وشابة، منذ قليل، فى مشاجرة بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة ، كما أصيب شاب بلدغة عقرب بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة فى الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد إصابة سيدتين فى مشاجرة بقرية الجديدة التابعة للمركز.

تبين إصابة "س. س. م"، 61 سنة، بجرح قطعى بمنطقة الصدر، "ك . م . إ"، 22 سنة بجروح سطحية بالكتف والصدر، فى مشاجرة بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، بينما أصيب مصطفى والى عشماوى 31 سنة، بلدغة عقرب سام، بقرية الشيخ والى التابعة لمركز الداخلة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.